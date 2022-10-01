Спроба анексії росією чотирьох регіонів України - Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя - фактично унеможливлює завершення війни в Україні. Про це в інтерв'ю іспанському телеканалу 24 Horas заявив верховний представник Євросоюзу з безпекової політики та закордонних справ Жозеп Боррель.

Ніхто не збирається визнавати анексію цих територій, відірваних силою від такої незалежної та миролюбної країни, як Україна, абсолютно необґрунтованою агресією. Путін ускладнює, навіть унеможливлює закінчення війни.

Глава дипломатії ЄС заявив, що прагнення України вступити до НАТО можна зрозуміти, "але це не основне питання на даний момент". Боррель вважає, що зараз важливіше підтримувати здатність України до оборони.

Більше військової допомоги, більше санкцій, збереження чинних та участь у глобальній дипломатичній битві... проти Росії.

Жозеп Боррель вважає, що до ядерних погроз путіна слід ставитися серйозно, оскільки "можливі всі ризики". Це позбавило кремль підтримки Китаю, Індії та інших країн, які назвали ці погрози є "недоречними".

Це ізолює Росію, але до її погроз потрібно ставитися серйозно.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку.