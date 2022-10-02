Щонайменше 127 людей загинули під час заворушень і тисняви ​​на футбольному матчі в індонезійському місті Маланг, острів Ява. Ще 180 людей постраждали. Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

За інформацією CNN Indonesia, сутички та тиснява ​​сталися після матчу між командами "Арема" та "Персебая". "Арема програла 2:3. Команди грають у вищому дивізіоні Індонезії (займають дев'яте та десяте місця у турнірній таблиці).

Mau nangis melihat tragedi malam ini di kanjuruhan, kami yg tidak tau apa2 juga ikut jadi korban pedisnya gas air mata, saling berdesak2kan, semuanya panik.

apa kabar para balita & wanita yang ada didalam stadion?

Tidak kah kalian memikirkan itu?

🥲😔 @PSSI #aremania #persebaya pic.twitter.com/os7QjkL5HK — Akib (@AbdRakibFaisal) October 1, 2022

За даними правоохоронців, фанати команди, яка програла, прорвалися на поле. Поліція застосувала сльозогінний газ, що призвело до паніки та тисняви. Більшість жертв просто затоптали. Двоє загиблих - співробітники поліції.

Sya salah satu penikmat sepakbola dinegeri ini & hari ini menjadi pengalaman buruk saya melihat langsung tragedi di Kanjuruhan, yg saya sesalkan pihak aparat keamanan knp kalian sampai menembakkan gas air mata? Apapun alasannya itu tidak bisa DIBENARKAN !!! @PSSI #SaveKemanusiaan pic.twitter.com/PMJuImfUsp — Akib (@AbdRakibFaisal) October 1, 2022

Аналогічна трагедія сталася у січні на Кубку Африки з футболу. Тоді загинуло 6 людей.