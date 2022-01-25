Трагедия на Кубке Африки по футболу: в давке погибли шесть человек (видео) [ Редактировать ]
Источник: Confédération Africaine de Football
По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки, которая произошла возле стадиона, где проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу между командами Камеруна и Коморских Островов. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на губернатора центрального региона Камеруна Насери Поля Бийа.
На матч, который проходил на стадионе "Олембе" в столице Камеруна Яунде и завершился победой хозяев со счетом 2:1, пытались попасть около 50 тыс. человек. Арена вмещает 60 тыс. зрителей, однако из-за коронавирусных ограничений могла быть заполнена только на 80%.
Tragic news in from Cameroon, at least 6 people dying after a stampede outside Cameroon's African Cup of Nations game against Comoros— Caleb Yeslord (@caleb_yeslord) January 24, 2022
[Associated Press]
Cc: Benjamin Willie Graham #AFCON2021#CalebYeslordWorld pic.twitter.com/IyuPMiHJNl
Официальные представители больницы, куда были доставлены пострадавшие, сообщили, что травмы получили около 40 человек.
Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Нам придется перевезти их в специальный госпиталь.
Кубок африканских наций является крупнейшим международным турниром в Африке среди сборных и завершится 6 февраля. В четвертьфинале камерунцы сыграют со сборной Гамбии.
Ранее "Подробности" писали о том, что в африканском футболе запретили использовать магию после странного гола.
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