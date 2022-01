По меньшей мере шесть человек погибли в результате давки, которая произошла возле стадиона, где проходил матч 1/8 финала Кубка африканских наций по футболу между командами Камеруна и Коморских Островов. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на губернатора центрального региона Камеруна Насери Поля Бийа.

На матч, который проходил на стадионе "Олембе" в столице Камеруна Яунде и завершился победой хозяев со счетом 2:1, пытались попасть около 50 тыс. человек. Арена вмещает 60 тыс. зрителей, однако из-за коронавирусных ограничений могла быть заполнена только на 80%.

