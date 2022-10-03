Глава офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся в Туреччині з помічником президента США Джейком Салліваном і представником президента Туреччини Ібрагімом Калином. Про це повідомляє Офіс президента України.

Зустрічі проходили у двосторонньому та тристоронньому форматах. Сторони обговорювали нарощування підтримки української армії.

Співрозмовники обговорили продовження безпекової допомоги українській армії, актуальні першочергові потреби сил оборони України й важливість оперативного отримання такої підтримки та її нарощування.

Керівник Офісу Президента акцентував на необхідності отримання Україною надійних міжнародних гарантій безпеки до набуття нашою державою членства в НАТО.

Андрій Єрмак нагадав, що Міжнародна робоча група з питань безпекових гарантій для України підготувала рекомендації щодо Київського безпекового договору, укладення якого має забезпечити для української сторони дієві гарантії безпеки на цей перехідний період.

Керівник Офісу Глави держави окремо наголосив на важливості "жорсткої реакції" на проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих українських територіях та ухвалення незаконного рішення про їх анексію.

Ці референдуми є нікчемними, вони не змінюють реальність. Територіальну цілісність України буде відновлено. Це - принципова позиція Президента Володимира Зеленського, усього військово-політичного керівництва України та українського народу.

Також під час візиту Андрій Єрмак провів окремі зустрічі з Ібрагімом Калином та Джейком Салліваном у двосторонніх форматах.