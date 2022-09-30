"Будемо затягувати зашморг" - Єрмак про нові санкції проти рф [ Редагувати ]
Джерело: Громадське радіо
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак позитивно оцінив запровадження міжнародними партнерами України нових санкцій проти російської федерації.
Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
"Нові санкції проти РФ - це чудово. Попереду ще багато роботи. Будемо затягувати зашморг", - написав Єрмак.
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