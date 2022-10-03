Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив про те, що окупанти обстрілювали Дніпропетровську область. Про це він написав у Telegram.

Постраждала дитина.

Вдень окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь. Сталася пожежа, яку вже загасили рятувальники.

За інформацією Лукашука, внаслідок удару згорів паром, але на щастя ніхто не постраждав.

Вночі окупанти обстріляли Мар'янське ракетою "Точка-У", внаслідок чого постраждали зерносховища, причал та спецтехніка сільгосппідприємства. Зафіксовано руйнування чотирьох приватних житлових будинки та 300 сонячних панелей.