ЗСУ зайшли в Шевченківку Херсонської області [ Редагувати ]
Фото: facebook
Українські військові зайшли в село Шевченківка Херсонської області. Про це повідомляє військогослужбовець Ігорь Шолтис.
Щойно звільнені у кривавих боях Хрещенівка та Шевченківка.
Зазначимо, що про підняття українського прапора у Хрещенівці стало відомо ще вчора.
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