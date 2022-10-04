Офіційна заявка України на вступ до НАТО змогла формалізувати діалог щодо майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє посл України в НАТО Наталія Галібаренко.

"Що стосується конкретного плану дій, то тут, звісно, мʼяч - на боці НАТО. Тому що після того, як заявку було офіційно передано, тепер країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію", - заявила Галібаренко.

Посол додала, що тепер дискусія щодо майбутнього членства в НАТО набула формалізованого характеру. Раніше це були неофіційні обговорення, які представники України вели у кулуарах, бо офіційно не порушувалось таке питання.

"Тепер це обговорення відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях", - додала посол.

Вже одне з перших обговорень має відбутись на рівні послів. Не виключається, що друге обговорення відбуватиметься в рамках засідання міністрів оборони під час формату "Рамштайн" 12-13 жовтня. В листопаді планується засідання міністрів закордонних справ НАТО.