Коли НАТО зможе обговорити заявку України на вступ в альянс: нові деталі [ Редагувати ]
Офіційна заявка України на вступ до НАТО змогла формалізувати діалог щодо майбутнього членства в Північноатлантичному альянсі.
Про це повідомляє посл України в НАТО Наталія Галібаренко.
"Що стосується конкретного плану дій, то тут, звісно, мʼяч - на боці НАТО. Тому що після того, як заявку було офіційно передано, тепер країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію", - заявила Галібаренко.
Посол додала, що тепер дискусія щодо майбутнього членства в НАТО набула формалізованого характеру. Раніше це були неофіційні обговорення, які представники України вели у кулуарах, бо офіційно не порушувалось таке питання.
"Тепер це обговорення відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях", - додала посол.
Вже одне з перших обговорень має відбутись на рівні послів. Не виключається, що друге обговорення відбуватиметься в рамках засідання міністрів оборони під час формату "Рамштайн" 12-13 жовтня. В листопаді планується засідання міністрів закордонних справ НАТО.
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