ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У середу, 5 жовтня, українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє Deepstatemap.
Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів Харківської та Донецької областей. Мова йде про Новий Мир, Новомиколаївку, Катеринівку, Ямполівку та Терни.
ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій
Також ЗСУ вдалося зайти у село Греківка Луганської області та наблизитись до Новолюбівки. У "сіру зону" перейшли Невське, Новоєгорівка та частина Нововодяного. На окремих позиціях військові просунулись на 10 кілометрів.
На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.
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