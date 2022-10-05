У середу, 5 жовтня, українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє Deepstatemap.

Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів Харківської та Донецької областей. Мова йде про Новий Мир, Новомиколаївку, Катеринівку, Ямполівку та Терни.

ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій

Також ЗСУ вдалося зайти у село Греківка Луганської області та наблизитись до Новолюбівки. У "сіру зону" перейшли Невське, Новоєгорівка та частина Нововодяного. На окремих позиціях військові просунулись на 10 кілометрів.

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.