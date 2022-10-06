Донецький "Шахтар" провів перший з двох матчів проти мадридського "Реала" у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. У гостях на "Сантьяго Бернабеу" гірники поступилися з мінімальним рахунком - 2:1.

Вже на 13-й хвилині бразилець Родріго отримав м'яч на підступах до штрафного майданчика, скористався помилкою капітана "Шахтаря" Тараса Степаненка та влучно пробив у нижній кут воріт.

За 15 хвилин Родріго взяв участь у динамічній комбінації королівського клубу та віддав результативну передачу на Вінісіуса Жуніора, який подвоїв рахунок.

У першому таймі "Шахтарю" вдалося забити гол престижу. Михайло Мудрик і Богдан Михайліченко розгорнули атаку лівим флангом, і після передачі на Олександра Зубкова, той відправив м'яч у ворота Луніна - 1:2. У другому таймі команди не змогли забити гол.

Матч-реванш у Лізі чемпіонів відбудеться 11 жовтня у Варшаві. В іншому матчі групи F німецький "Лейпциг" здолав шотландський "Селтік" (3:1).

Переможець Ліги чемпіонів "Реал" зберігає лідерство в групі F, а "Шахтар" залишається другим з мінімальною перевагою над "Лейпцигом".

В іншому матчі групи Е англійський футбольний клуб "Челсі" з рахунком 3:0 обіграв італійський "Мілан". Зустріч відбулася у середу в Лондоні.

Забитими м'ячами відзначилися Уеслі Фофана (24-а хвилина), П'єр-Емерік Обамеянг (56), Ріс Джеймс (62).

"Челсі" здобув першу перемогу у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, команда набрала чотири очки і посідає друге місце у турнірній таблиці групи Е.

Лідером квартету є австрійський "Зальцбург" (5 очок), третім йде "Мілан" (4), четвертим - загребське "Динамо" (3). Раніше у середу "Зальцбург" переміг "Динамо" з рахунком 1:0. У наступному турі "Мілан" зіграє з "Челсі" на своєму полі 11 жовтня, а "Динамо" цього ж дня вдома зустрінеться із "Зальцбургом".

Оновлений рекорд Мессі та дубль Холанда

У групі Н французький ПСЖ зіграв унічию з португальською "Бенфікою" (1:1). У паризького клубу відзначився аргентинець Ліонель Мессі.

Форвард став першим гравцем в історії Ліги чемпіонів, який уразив ворота 40 різних клубів. Другим за цим показником є ​​португалець Кріштіану Роналду з англійського "Манчестер Юнайтед" (38 команд).

В іншому матчі квартету італійський "Ювентус" переміг ізраїльський "Маккабі" з Хайфи (3:1).

У групі G англійський "Манчестер Сіті" розгромив данський "Копенгаген" (5:0), два голи забив норвезький нападник Ерлінг Холанд. На рахунку форварда п'ять м'ячів у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

В іншому матчі групи німецька "Борусія" з Дортмунда розгромила іспанську "Севілью" (4:1).

Нагадаємо, напередодні італійський "Інтер" переміг іспанську "Барселону" (1:0).