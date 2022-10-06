російські військові майже повністю знищили село Кам'янка, розташоване за 7 кілометрів від Ізюму. Прокурори фіксують факти злочинів та документують ушкодження.

Про це повідомляє в Telegram Харківська обласна прокуратура.

Село в окупації село було до початку вересня. Прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області у рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни спільно зі слідчими СБУ провели комплексний огляд села.

Армія рф стерла з лиця землі село під Ізюмом. Прокурори фіксують факти злочинів Жодного вцілілого будинку немає, інфраструктура знищена. Правоохоронці документують злочини російської армії для передачі доказів злочинних дій російських військових до Міжнародного кримінального суду.