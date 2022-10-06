У Сумській області вводять масковий режим [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Сумській області, починаючи з п'ятниці, 7 жовтня, діятиме масковий режим на тлі збільшення випадків захворювань на COVID-19.
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
За його словами, питання щодо запровадження маскового режиму в області було обговорено під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"У нас в області прийнято рішення щодо введення маскового режиму. Дуже прошу кожного мешканця області максимально дотримуватись протиепідемічних заходів, користуватися масками та антисептиками", - зазначив Живицький.
Він зазначив, що в області вже є летальні випадки від ускладнень, спричинених коронавірусом.
по темі
Російські війська вдень сьогодні, 6 жовтня, кілька разів обстріляли села Юнаківської громади Сумської області
Астрологи назвали знаки зодіаку, які зустрічаються найрідше
Нещодавно влада анонсувала, що українців попереду чекає найважча зима за часи незалежності нашої держави
У вівторок, 4 жовтня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення військового кладовища в Україні
Осінь у цьому році наступила раніше, чим очікували більшість з українців
Браві зольдати недорейху кілька годин гатили з САУ по прикордонних селищах Сумщини. Поцілили в школу, газогін та лінію електопередач. Повбивали курей та спалили вщент сарай в літньої жінки. Докладніше - далі.