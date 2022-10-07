У лісі під Ізюмом на міні підірвався ще один грибник [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Вранці 7 жовтня у лісосмузі в Ізюмському районі на міні підірвалася жінка, яка збирала гриби.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Вранці в Ізюмському районі 47-річна жінка отримала поранення, наступивши на міну. Постраждала збирала гриби у лісі", - розповів він.
Синєгубов вкотре нагадав, що мінна небезпека, особливо в лісосмугах, не зникла. Вибухотехніки працюють у посиленому режимі, але залишені від ворога заміновані площі величезні.
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