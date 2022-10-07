Міжнародні резерви росії на 1 жовтня 2022 року становили $540,688 млрд. У порівнянні з показниками на початок вересня їх обсяг знизився на 4,41%, або на $24,972 млрд, повідомив Центральний банк Росії.

30 вересня обсяг міжнародних резервів "під впливом негативної переоцінки" зменшився на 1,6% (на $9 млрд) і склав $540,7 млрд.

18 лютого обсяг резервів рф досяг історичного максимуму - $643,2 млрд, а потім почав знижуватися. У березні міністр фінансів Анатолій Силуанов повідомив, що половина золотовалютних резервів ($300 млрд із $640 млрд) росії виявилася замороженою через санкції.

Нагадаємо, верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Боррель закликав спрямувати заморожені міжнародні резерви росії на відновлення України.