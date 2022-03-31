Міжнародні резерви Росії становлять $604,4 млрд. З 25 лютого (початку вторгнення до України - ред) вони скоротилися на $25 млрд. Про це повідомляє Центробанк РФ.

Регулятор повідомив, що основними факторами скорочення резервів є валютні інтервенції, валютне рефінансування, а також валютна переоцінка активів. Російський Центробанк майже півтора місяця не розкривав даних про міжнародні резерви.

Міжнародні (золотовалютні) резерви складаються з високоліквідних іноземних активів у розпорядженні Національного банку та уряду. До них входять монетарне золото, спеціальні права запозичення, резервна позиція у МВФ та іноземній валюті.

Майже половина золотовалютних резервів росії ($300 млрд) заморожені закордоном через санкції у відповідь на вторгнення до України.