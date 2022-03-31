Міжнародні резерви Росії скоротилися на $25 млрд з початку вторгнення [ Редагувати ]
Міжнародні резерви Росії становлять $604,4 млрд. З 25 лютого (початку вторгнення до України - ред) вони скоротилися на $25 млрд. Про це повідомляє Центробанк РФ.
Регулятор повідомив, що основними факторами скорочення резервів є валютні інтервенції, валютне рефінансування, а також валютна переоцінка активів. Російський Центробанк майже півтора місяця не розкривав даних про міжнародні резерви.
Міжнародні (золотовалютні) резерви складаються з високоліквідних іноземних активів у розпорядженні Національного банку та уряду. До них входять монетарне золото, спеціальні права запозичення, резервна позиція у МВФ та іноземній валюті.
Майже половина золотовалютних резервів росії ($300 млрд) заморожені закордоном через санкції у відповідь на вторгнення до України.
по темі
Суверенний фонд Об'єднаних Арабських Еміратів Mubadala призупиняє інвестиції в росію. Сумарний обсяг активів під управлінням Mubadala оцінюється у $243 млрд. Інвестиції в росію, за словами Аль-Мубарака, займають майже 1% в портфелі фонду. У Mubadala тісні зв'язки з Російським фондом прямих інвестицій
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги заявили, что переход на расчеты за природный газ в рублях противоречит уже заключенным контрактам
Двоє американських сенаторів підготували законопроект про перерозподіл коштів, одержаних від конфіскації російських активів. Гроші пропонують спрямувати до фонду допомоги українським біженцям та на відновлення України
У тимчасово окупованому Генічеську окупанти почали видавати пенсіонерам по 10 тисяч рублів (3,1 тис. грн). Люди стоять у чергах і вже отримують готівку на руки
Пивоварні компанії Carlsberg і Heineken вирішили піти з росії. Концерну Carlsberg належить броварня "Балтика". Компанії належать такі бренди як Tuborg, Holsten і Kronenburg. У "Балтиці" повідомили, що компанія продовжить роботу в росії