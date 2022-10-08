У суботу зранку, 8 жовтня, пролунав вибух на Кримському мосту. Після цього на мосту сталася масштабна пожежа. У росії заявляють, що внаслідок події є жертви. Про це повідомляють "РИА Новости".

Попередньо відомо про трьох загиблих.

Слідчий комітет рф заявляє, що в результаті вибуху на Кримському мосту загинули пасажири легкового автомобіля, що знаходився поряд з вантажівкою, яка підірвалася.

Наразі з води вже піднято тіла двох загиблих - чоловіка і жінка, їхні особи встановлюються.

Також у росії запевняють, що встановили особу власника вантажівки. Ним нібито виявився житель Краснодарського краю.

Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.

"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.

У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".

путін доручив створити урядову комісію через НП на мості.