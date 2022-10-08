У росії пригрозили Україні через вибух на Кримському мосту [ Редагувати ]
Голова комітету Держдуми з міжнародних справ та лідер лдпр Леонід Слуцький заявив, якщо нібито підтвердиться "український слід" у вибуху на Керченському мосту, то росія пригрозить "невідворотними наслідками". Про це він повідомив у Telegram.
Якщо підтвердиться український слід у НП на Кримському мості, наслідки будуть невідворотними. Відповідь має бути жорсткою, але не обов'язково в лоб.
За його словами, у росії великий досвід боротьби з "терористами", це мають дуже добре розуміти і ті, хто використовує їхні методи. На думку слуцького, "саме Київ стоїть за організацією цієї атаки".
Це не просто НП. Це може бути акт гостероризму, якому, як ми бачимо, вже аплодують у європейських столицях. Українські підрозділи спеціального призначення з подією, виявляється, вітає глава естонського МЗС.
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