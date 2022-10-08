Голова комітету Держдуми з міжнародних справ та лідер лдпр Леонід Слуцький заявив, якщо нібито підтвердиться "український слід" у вибуху на Керченському мосту, то росія пригрозить "невідворотними наслідками". Про це він повідомив у Telegram.

Якщо підтвердиться український слід у НП на Кримському мості, наслідки будуть невідворотними. Відповідь має бути жорсткою, але не обов'язково в лоб.

За його словами, у росії великий досвід боротьби з "терористами", це мають дуже добре розуміти і ті, хто використовує їхні методи. На думку слуцького, "саме Київ стоїть за організацією цієї атаки".