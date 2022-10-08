В Одеській області ППО збила російський безпілотник [ Редагувати ]
Джерело: defence-ua.com
В Одеській області ППО збила російський безпілотник. Подробиці наразі не розкриваються.
Інформацію про "приземлення" безпілотника підтвердив міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан.
Нагадаємо, також вчора під час тривоги в Одесі спрацювала ППО. Одеська міськрада повідомила, що росіяни знову атакували область дронами-камікадзе. При цьому три безпілотники "Shahed-136" були збиті над морем.
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