У росії продовжили процес присвоєння ЗАЕС та доручили призначити "гендиректора" [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У росії було створено так зване "федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька АЕС". Також було доручено призначити "гендиректора" станції.
Про це повідомляє прем'єр рф михайло мішустін, якого наводить "Медуза".
"Створити федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька атомна електростанція" (м. Москва), засноване на праві господарського відання", - йдеться у документі.
При цьому "Росимуществу" було доручено затвердити "статут" підприємства та призначити нового "главу" станції.
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