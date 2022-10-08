В білорусь з росії ймовірно доставили іранські дрони-камікадзе. Про це звітує регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід". За їхніми даними, попередньо йдеться про 20 безпілотників "Шахід-136" та пункти управління до них. Водночас моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка відстежує військову активність у білорусі, поки ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію не може.

Тож чого знову чекати від білорусі? Наскільки вірогідно, що невизнаний Заходом Лукашенко таки віддасть армію країни в користування путіну? Про все це далі розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

З перших днів російсько-української війни білорусь стала її активною учасницею на боці агресора. На території країни дислокувалися десятки тисяч російських вояків, білоруські бази використовують для вильотів бомбардувальників та запуску ракет по українських містах, звідти почався наступ на Чорнобиль. За міжнародним правом це все - військова агресія. Окрім того, білорусь приймає поранених окупантів на лікування і ремонтує підбиту російську техніку. Але путін продовжує тиснути на Лукашенка з вимогою допомагати ще більше, запевняє західна розвідка. Мовляв, саме цьому була присвячена остання зустріч путіна і лукашенка в сочі. Її результатом може стати залучення мінська у підготовці нових російських мобілізованих. Їх тренуватимуть білоруські офіцери на білоруських базах.

Алєвтіна Снігір, аналітикиня Німецького фонду Маршалла США:

Лукашенко намагається втримати цей складний баланс. З одного боку він мусить стояти на боці свого союзника, йому потрібно показувати повну підтримку дій путіна. З іншого - Лукашенко робить усе, щоби білоруську армію не чіпали. Тож існує припущення, що російські резервісти будуть тренуватися на білоруських базах, бо знову ж таки для Лукашенка це вихід, як втримати баланс між підтримкою росії, практичною їй допомогою, і бути осторонь активних дій.

Допомога з російськими мобілізованими може бути таким собі відволікаючим маневром лукашенка. Бо ж мінськ досі не визнав псевдореферендуми на українській території. І не підтримує ідею використання ядерної зброї. Хоча саме з подачі лукашенка вкінці лютого білорусь відмовилася від без'ядерного статусу. У путіна залишається основний важіль тиску на мінськ - грошові подачки. Бо через західні санкції білорусь уже у технічному дефолті за зовнішнім боргом. А без російських мільярдів рецесія стане глибшою іще швидше.

Світлана Тихановська, лідерка білоруської опозиції:

Ми очікуємо більше російських вояків, більше російського обладнання та більше російських танків на нашій території після оголошення мобілізації в рф. Але я впевнена, що цього разу станеться те саме, як і на початку війни, коли наші партизани пошкоджували залізничні колії, інформували українську армію про можливі атаки. Наш підпільний спротив триватиме далі, і ми будемо на боці українців у цей важкий час.

За підрахунками опозиції, понад 30 тисяч білорусів уже долучилися до партизанського руху. Найефективніше саботували на залізниці - зупиняли переміщення російського обладнання та особового складу. Згідно з опитуванням, лише 3% білорусів підтримують участь країни у війні на боці росії. А 79% вважають неприпустимими смерті білоруських солдатів на війні. Ідея прямого залучення армії країни на полі бою непопулярна і серед військового керівництва білорусі. І навряд чи лукашенко піде проти його волі, бо, як і будь-який диктатор, надто залежить від підтримки силовиків для утримання влади.

Алєвтіна Снігір, аналітикиня Німецького фонду Маршалла США:

Для путіна зараз цінніше притримати білорусь, як загрозу, як своєрідний козир, який триматиме Україну в напрузі. Бо насправді білоруська армія невмотивована, недосвідчена в таких конфліктах. Вона не здатна допомогти путіну і змінити ситуацію. Особливо після того, як українська армія звільнила велику територію, стало очевидно, що росіяни програють. Тож я не думаю, що лукашенко захоче ув'язуватися в це, тому намагатиметься триматися осібно, на скільки це можливо.

Від початку війни у білорусі залишаються російські вояки. Зараз їх до тисячі осіб. Присутнє на території і військове обладнання рф. Але поки що немає жодних ознак, що у найближчому майбутньому на цьому напрямку сформують боєздатні наступальні сили. Крім того, за останні шість місяців Україна потужно зміцнила кордон з білоруссю. Там постійно тривають навчання наших вояків і відпрацювання сценаріїв вторгнення.