Міністр оборони рф сергій шойгу призначив нового командувача російськими військами в Україні. Цю посаду обійняв генерал армії Сергій Суровікін. Про це оголосили на брифінгу міноборони рф.

З 2017 року Суровікін очолював Повітряно-космічні сили росії, а з початку збройного вторгнення в Україну командував угрупуванням "Південь", яке у червні захопило Сєвєродонецьк на Луганщині.

Міноборони рф вперше публічно оголосило про призначення командувача військ вторгнення. Раніше називалися лише імена командувачів угруповань військ.

Про те, хто керує російською армією в Україні, було відомо лише за словами джерел. У квітні ВВС News повідомляло, що командування російськими військами передали генералу армії Олександру Дворнікову, який очолює Південний військовий округ.

Пізніше група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team заявила, що російське угруповання військ очолив заступник міністра оборони Геннадій Жидко.

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Сергій Суровікін, якому зараз 55 років, служив у підрозділах спецпризначення, зокрема в Афганістані. Під час путчу у серпні 1991 року саме 24-річний Суровікін у званні капітана командував батальйоном 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії, який намагався прорвати барикади у Москві.

Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, другій чеченській війні та війні у Сирії. За сирійську кампанію отримав звання героя росії.

Терорист Гіркін-Стрєлков повідомив, що під час служби в Таджикистані Суровікін промишляв торгівлею зброєю.

Суровикин проходил службу в мотострелковых частях, во время Таджикистане в должности заместителя командира 201-й дивизии был задержан и (сильно позже) осужден (условно на 1 год) военным судом за торговлю оружием.

Нагадаємо, після розгрому на Харківщині путін змінив командування західного угруповання військ.