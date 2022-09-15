Держдума викличе шойгу "на килим" звітувати про вторгнення [ Редагувати ]
Рада Держдуми рф 19 вересня розгляне запрошення міністра оборони сергія шойгу до парламенту. Про це повідомив лідер "Справедливий России - За правду" Сергій Миронов.
По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме.
З ідеєю запросити шойгу до Держдуми раніше виступила фракція СРЗП. Партія раніше запропонувала створити при Держдумі структуру для інформування виборців про хід вторгнення в Україну.
Раніше повідомлялося, що після розгрому на Харківщині путін змінив командування західного угруповання військ.
по темі
У Кремлі поки не бачать передумов для переговорів президентів росії володимира путіна та України Володимира Зеленського. І не планують виводити російських військових з Запорізької АЕС
Командири країни агресора зіткнулися з дилемою, яка виникла через контрнаступ українських сил
Російський прем'єр Мішустін доручив створити два бронетанкові заводи для ремонту військової техніки. 71-й автобронетанковий ремонтний завод з'явиться в Раменському Московської області, а 72-й завод - у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області. На першому заводі передбачено 365 робочих місць, на другому - 227
На актрису Кристину Асмус склали протокол про "дискредитацію" російської армії через пост з "негативним ставленням" до війни
США розширили санкції проти Росії. Нові американські санкції проти рф зачіпають 44 фізичні особи, у тому числі громадян Росії та України, а також 32 юридичні особи. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Мінфіну США