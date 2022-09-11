Після серії поразок російської армії на Харківщині було вкотре змінено командування західного угруповання російських збройних сил. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Керівний склад західного угруповання зс рф відсторонено від командування. Причина такого рішення - нищівні поразки та , отримані у результаті наступу українських Сил Оборони.

3 метою відновлення "стійкості управління" угруповання, його очолить командувач угруповання військ "Центр" генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом. На даний час оперативний склад УВ "Центр" перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.

На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні).

Нагадаємо, наприкінці серпня було призначено нового командувача Чорноморським флотом РФ.