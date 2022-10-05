Участь беремо, та нікого не вбиваємо. Олександр Лукашенко вперше публічно визнав - білорусь воює проти України на боці росії. Та насправді руки білоруського диктатора в українській крові. Адже з території білорусі летять ракети, а в лютому з цієї країни до нас вдерлися російські війська.

Чи варто чекати нових проблем від Мінська? Та яке покарання очікує на диктатора, що став спільником кремлівського злочинця? Розповість Ольга Жидецька.

Что касаэтся нашего участия в "СВО" в Украине - мы участвуем там, мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства.

Лукашенко вперше визнав - білорусь воює проти України.

Наше участие в том, чтобы не допустить распространение этого конфликта на територию беларуси. Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим.

Та невизнаний президент мовчить про головне. З перших днів війни з його країни на українські мирні міста летять ракети. У лютому з білорусі на Київ сунула російська навала. Виправдовування мінського диктатора вже встигли стати мемом.

А я сечайс вам покажу откуда на беларусь готовилось нападение.

Та попри комічність висловлювань одіозного політика, не варто недооцінювати небезпеки, яку досі становить Білорусь. Знавці військової справи припускають - кремль знову може спробувати штурмувати Київ з білоруської території.

Кирило Сазонов, військовий експерт:

Ресурсов белорусккой армии откровенно не хватает. Но я напомню, в россии идет мобилизация, а беларусь готовит железнодорожные станции для приема большого количества личного состава и технии. Уже ГУР подтвердило, что ждут 20 тысяч размещать. Но будет больше, даже не сомневайтесь. И точно они едут не на учения.

Та заскочити зненацька українську оборону на білоруському напрямку не вдасться.

Тим часом українські юристи готують докази для майбутнього трибуналу - і лукашенка на ньому чекає місце поряд із путіним.

Якщо говорити про трибунал, який скоріш за все буде створений міжнародний, то це вищі посадові особи. Він має, наприклад непрямий стосунок до подій в Бучі, непрямий стосунок до знищення цивільного населення, до геноциду. Вони там будуть як пособники росіян, скоріш за все, проходити.

І доказів злочинної участі білоруського режиму у війні проти України, хай як це намагається приховати лукашенко, не бракує. Адже мінськ добровільно надав свою територію росіянам для атак.

Кирило Сазонов, військовий експерт:

Они могут быть в российской форме, могут идти в беларусской военной форме, могут идти в костюме Карабаса-Барабаса, если по ТЮЗам пройдутся, могут иметь форму космического десанта - это не важно. С территории одного независимого государства, на территорию другого независимого государства летят ракеты и заходит враждебная армия. Все крапка - это война.

І доля Лукашенка в цій війні - кажуть політичні оглядачі - незавидна. Тож суд і ув'язнення може стати для нього найпозитивнішим сценарієм.

Шанс, щоб його не прибили, це от зараз перетнути кордон з Польщею і давати покази на путіна. От якось він може себе реабілітувати. Ось це, якщо він добровільно погодиться співпрацювати зі слідством, якщо він доведе, що все, що робилося, це було під примусом. Що путін йому міг погрожувати. Тоді він теоретично може розраховувати на скасування відповідальності за те, що відбувалося, ну частини відповідальності.

Та чи вдасться дожити до суду мінському диктаторові? Нині всесильний господар білорусі може стати жертвою кривавого режиму, який сам і збудував.

Він як і путін по суті - смертник. Його або приберуть росіяни як досить такого небезпечного свідка, який може дати показання на путіна, наприклад в Гаазі, або на все його оточення. Або його можуть прибити власні генерали, якщо він, не дай боже, дасть команду нападу на Україну.

І щодня простору для маневрів у Лукашенка меншає. Адже з одного боку кремль тримає мінськ у залізних лещатах, з іншого - зростає невдоволення всередині країни.

Білоруська ж опозиція чекає нагоди повалити скомпрометований режим. Зокрема, білоруський полк імені Кастуся Калиновського, що воює в Україні, після нашої перемоги, розраховує стати основою регулярної армії, яка звільнить свою батьківщину від лукашенківсько-кремлівської окупації.