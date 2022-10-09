Посла України в Білорусі Ігоря Кизима ввечері 8 жовтня викликали до МЗС республіки, де йому вручили дипломатичну ноту. В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдання удару по території Білорусі. Про це повідомляє МЗС України.

Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації.

У МЗС заявили, що Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Офіційний Київ "чітко дотримується основоположних норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН".

Влада в Білорусі має перестати виконувати забаганки Кремля та негайно припинити надавати підтримку Росії в здійсненні її агресії проти України.

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Диктатор олександр лукашенко 4 жовтня на нараді з питань військової безпеки заявив, що Україна переймається з приводу можливого нападу Білорусі. І заявив, що Україна стягнула до кордону республіки угруповання чисельністю до 15 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, що лукашенко нещодавно визнав, що Білорусь бере участь в агресії проти України: "Мы участвуем, но никого не убиваем".