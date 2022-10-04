"Мы участвуем, но никого не убиваем": лукашенко розкрив роль Білорусі у війні проти України [ Редагувати ]
олександр лукашенко розкрив роль Білорусі у збройному вторгненні в Україну. За його словами, завдання Білорусі у тому, щоб не поширити війну на територію республіки, та "прикрити" рф від удару з боку Польщі та країн Балтії.
Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства.
Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие.
Нагадаємо, раніше лукашенко зробив цинічну заяву про мирні переговори.
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