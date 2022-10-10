Налякані окупанти і колаборанти тікають з Херсонщини: яка ситуація в області [ Редагувати ]
І попри спроби залякати нас, росії нас не зламати. А подібні атаки - це агонія путінського режиму, наляканого беззаперечними успіхами ЗСУ. Так, на Херсонщині налякані окупанти і колаборанти - тікають з області. І автобусами вивозять свої родини в Крим. При цьому цинічно запевняють: паніки нема.
Натомість мирних жителів на підконтрольну Україну не випускають. Українські військові підозрюють: рашисти хочуть прикриватись людьми, як живим щитом. Подробиці у сюжеті.
Щойно у мережі зявилось відео, як українські військові заходять у село Нова Кам'янка Бериславського району, як невдовзі ЗСУ підтвердили: черговий населений пункт звільнений від рашистів. Загалом, наші військові деокупували 1170 квадратних кілометрів області.
Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":
У другий половині дня ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати наші підрозділи з напрямку Безводного на Давидів Брід. Зазнав суттєвих втрат та ретирувався на вихідні позиції.
Лише за минулу добу українські військові знищили 3 склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та пункт управління в Каховському.
Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:
Якщо раніше ми рахували і святкували кожен приліт по базі окупантів в області, то зараз з радістю констатуємо, що їх за день по декілька разів. У різних частинах області, на будь-якому березі їм немає схову. Відповідно у рашистів наростають панічні настрої - з Нової Каховки вивезли родини в Крим, з сіл Бериславщини переїхали в Херсон, де ще сподіваються сховатися.
Так, за даними ЗСУ, напередодні з Нової Каховки до Севастополя вибула колона з 12 мікроавтобусів. Щоправда, у своїх поразках окупанти не зізнаються.
Кіріл Стремоусов, колаборант:
В городе Херсоне никакой паники нет.
Самі втікають, а мирних мешканців на підконтрольну територію України практично не випускають. Окупанти, каже херсонська влада, хочуть прикриватись людьми як живим щитом. Для цього відправляють українських в росію - начебто на оздоровлення.
Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення до рф, орки можуть потім не повернути, посилаючись на небезпечні умови проживання. В умовах, коли кожен день збільшується площа звільнених територій, це цілком реалістичний сценарій. Наразі окупантами озвучено плани вивезти до 30000 мешканців області, включаючи дітей.
Юрій Соболевський, перший заступник Херсонської обласної ради:
За інформацією ЗСУ, армія рф стягує резерви на південь України. Щоб утримати зайняті рубежі, прибуло близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки. рашисти вже отримали вітання від партизанів.
Вам тут не місце. Біжіть, поки є у вас така можливість, в іншому випадку вас чекає смерть. І чорні пакетики для ваших родичів з росії.
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