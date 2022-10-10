І попри спроби залякати нас, росії нас не зламати. А подібні атаки - це агонія путінського режиму, наляканого беззаперечними успіхами ЗСУ. Так, на Херсонщині налякані окупанти і колаборанти - тікають з області. І автобусами вивозять свої родини в Крим. При цьому цинічно запевняють: паніки нема.

Натомість мирних жителів на підконтрольну Україну не випускають. Українські військові підозрюють: рашисти хочуть прикриватись людьми, як живим щитом. Подробиці у сюжеті.

Щойно у мережі зявилось відео, як українські військові заходять у село Нова Кам'янка Бериславського району, як невдовзі ЗСУ підтвердили: черговий населений пункт звільнений від рашистів. Загалом, наші військові деокупували 1170 квадратних кілометрів області.

Владислав Назаров, спікер ОК "Південь":

У другий половині дня ворог силами до мотострілецького взводу намагався атакувати наші підрозділи з напрямку Безводного на Давидів Брід. Зазнав суттєвих втрат та ретирувався на вихідні позиції.

Лише за минулу добу українські військові знищили 3 склади з боєприпасами в Херсонському і Бериславському районах та пункт управління в Каховському.

Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради:

Якщо раніше ми рахували і святкували кожен приліт по базі окупантів в області, то зараз з радістю констатуємо, що їх за день по декілька разів. У різних частинах області, на будь-якому березі їм немає схову. Відповідно у рашистів наростають панічні настрої - з Нової Каховки вивезли родини в Крим, з сіл Бериславщини переїхали в Херсон, де ще сподіваються сховатися.

Так, за даними ЗСУ, напередодні з Нової Каховки до Севастополя вибула колона з 12 мікроавтобусів. Щоправда, у своїх поразках окупанти не зізнаються.

Кіріл Стремоусов, колаборант:

В городе Херсоне никакой паники нет.

Самі втікають, а мирних мешканців на підконтрольну територію України практично не випускають. Окупанти, каже херсонська влада, хочуть прикриватись людьми як живим щитом. Для цього відправляють українських в росію - начебто на оздоровлення.

Дітей, яких окупаційна влада вивозить з Херсонщини нібито на оздоровлення до рф, орки можуть потім не повернути, посилаючись на небезпечні умови проживання. В умовах, коли кожен день збільшується площа звільнених територій, це цілком реалістичний сценарій. Наразі окупантами озвучено плани вивезти до 30000 мешканців області, включаючи дітей.

Юрій Соболевський, перший заступник Херсонської обласної ради:

За інформацією ЗСУ, армія рф стягує резерви на південь України. Щоб утримати зайняті рубежі, прибуло близько 200 військовослужбовців та до трьох десятків одиниць бойової техніки. рашисти вже отримали вітання від партизанів.