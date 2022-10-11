"Шахтар"-"Реал": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
Джерело: ФК "Шахтар" (Донецьк)
У вівторок, 11 жовтня, донецький "Шахтар" і мадридський "Реал" зіграють матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Гра відбудеться на Стадіоні Війська Польського у Варшаві. Переглянути онлайн-трансляцію матчу "Шахтар"-"Реал" можна на платформах MEGOGO та Volia.TV. Початок о 22:00.
"Реал" вважається фаворитом сьогоднішнього матчу: ставки на перемогу і"королівського" клубу приймають з коефіцієнтом 1,4. На перемогу "Шахтаря" - 7,3-8.
Переможець Ліги чемпіонів "Реал" зберігає лідерство в групі F, а "Шахтар" залишається другим з мінімальною перевагою над "Лейпцигом".
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