Генерал Армагедон. Саме так називають "автора" ракетного терору, який влаштовує росія Україні цими днями. В окупантів новий командувач - Сергій Суровікін. Це він ще під час акції протесту у москві 1991 року ще у званні капітана командував мотострілецьким батальйоном Таманської дивізії, і віддав наказ бойовими машинами на смерть задавити трьох учасників мітингу. Пізніше - Суровікін воював в Сирії. І там отримав ще одне своє прізвисько - м'ясник Алеппо. Бо це він стояв за знищенням міста...

Чого очікувати від нового командира окупантів нам - Україні? Ольга Жидецька - розповість.

Вот ударили здесь, ударили здесь, ударили здесь.

Вже кілька днів Україна живе під масованою ракетною загрозою. І такі зміни в тактиці росії експерти пов'язують з призначенням нового командувача угрупованням російських сил в Україні.

Напередодні в Міноборони рф оголосили - ним став 55-річний генерал Сергій Суровікін.

Петро Черник, військовий експерт:

На перший погляд на правду чи не найсерйозніший бойовий генерал, який на цю хвилину є у російській федерації. Нагадаю, що його бойова кар'єра почалася ще під час ГКЧП. Так, він був одним з молодших офіцерів, котрий за наказом ГКЧП уводив бронетанкову колону у москву.

Свою кар'єру Суровікін почав з убивства трьох демонстрантів під час спроби путчу, що передувала розвалу СРСР. Потім були Таджикистан та Друга чеченська. За жорстокість та нестандартні рішення у Сирійській кампанії його охрестили генералом-армагеддоном. Або - м'ясником Алеппо.

Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень:

Він же керівник воєнно-космічних військ російських, і він же має досвід сирійської кампанії, коли стирав з лиця землі древні, відоме місто Алеппо із людьми, які там жили.

У свіжій колонці для британського видання "Зе Спектейтор" військовий історик Марк Галеотті, що стежив за подіями в Сирії, характеризує Суровікіна так:

Це людина, яка розглядає терор як законну, можливо, навіть неодмінну частину війни.

В Україні Суровіін командував угрупованням "Південь", яке в червні захопило Сєвєродонецьк. Підвищення ж отримав після відверто провальних для російської армії останніх місяців - втечі з Харківщини та просування ЗСУ на Донеччині та Херсонщині. Ці невдачі викликали невдоволення в лавах путінських поплічників.

Петро Черник, військовий експерт:

Довіра путіна до Шойгу і Герасимова різко упала. Головна ознака його призначення, це те, що між путіним і міністерством оборони в тому вигляд, в якому воно існує, почалося серйозне непорозуміння. І в підсумку, чим більше таких непорозумінь буде, тим краще для нас.

Про розкол у кремлівській верхівці говорить і реакція таких одіозних фігур російської політики як власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та керманича Чечні Рамзана Кадирова. Нещодавно вони публічно критикували керівництво Міноборони. А Суровікіна вихваляють.

Суровікін - найбільш грамотний командир у російській армії. Він може діяти в нинішній обстановці, виходячи з наявних можливостей і спираючись на ситуацію, яку йому передали попередники. А передали її, м'яко кажучи, не в найкращому стані.

Із задоволенням вітаю і радий цьому призначенню. Об'єднане угруповання військ тепер у надійних руках. Упевнений - Сергій Суровікін на краще виправить ситуацію в зоні "СВО".

Чого ж чекати Україні від генерала-армагеддона? І як його призначення позначиться на фронті?

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Я думаю, пришвидшеного вистрілу всіх ракет, які є на балансі в росії взагалі. Ми зараз бачимо, що він влаштував фактично таку показову зараз акцію, для того, щоб вислужитись перед путіним і російським військово-політичним керівництвом.

Петро Черник, військовий експерт:

Це насправді доволі жорстокий чоловік, він може вдаватися до таких тактик і методик, до яких попередники не вдавалися. Однак у стратегічному контексті, на мій погляд, суто у частині воєнній в Україні нічого не змінить.

Військові експерти вважають - певний час росія підтримуватиме загострення та поливатиме цивільну інфраструктуру ракетами, допоки матиме ресурс. Однак така тактика - кажуть експерти - в Україні не дасть бажаного ефекту. Адже, на відміну від Сирії, Україна має ППО. І обстріли міст не вплинуть на ситуацію на фронті, де окупанти втратили ініціативу. До всього, досі зміна командира угруповання - а Суровікін уже третій на цій посаді від початку вторгнення - росіянам жодного разу не зарадила.

Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень:

Такі зміни часті командування, вони свідчать про те, що є серйозні організаційно-управлінські проблеми в лавах російської армії. В будь-якій воєнній кампанії такі часті зміни вони не йдуть на користь як і особовому складу, так і плануванню ведення бойових дій.

Та як би кепсько не виглядали справи у лавах окупантів, військові експерти нагадують - розслаблятися українцям зарано. І подальші наші успіхи на фронті залежатимуть від зважених рішень військового керівництва, допомоги західних партнерів та нашої підтримки й віри у Збройні Сили України.