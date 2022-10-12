Як діяти в разі чергової атаки ворожих ракет? Як збільшити шанси на виживання? Всі поради, які можуть стати в пригоді - зібрала Ярина Марків. Нехай вони нікому з нас не знадобляться, але знати, що робити нам все ж таки треба вивчити. Дивімося.

Знати ці правила мають усі. Бо підготовлений - значить захищений. Це може врятувати життя.

Під час повітряної тривоги негайно прямуйте в укриття. Обстріл застав на вулиці - лягайте на землю, голову прикрийте руками. А вдома - користуйтесь правилом двох стін.

Ярина Марків, кореспондентка:

Перша, зовнішня - прийме на себе основний удар, друга - захистить від уламків та осколків. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду, опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор - як у мене, чи передпокій.

Ванна безпечна - без газового котла. А підвал чи гараж - виключно з двома виходами. Сховище з одним виходом - пастка. Його може заблокувати.

У разі радіаційної загрози - зайти в приміщення, вікна та двері зачинити, отвори ущільнити. Кондиціонери вимкнути. Зняти одяг, на який міг осісти радіоактивний пил, прийняти душ. Й чекати на офіційні повідомлення від - ДСНС, поліції, влади.

І тільки після відповідної вказівки - не превентивно, бо це може зашкодити здоров'ю! - взятись до йодної профілактики. Йдеться про йодид калію. Розчин йоду - не допоможе.

Ярина Марків, кореспондентка:

При радіаційній загрозі їжа безпечна та, що в холодильнику та герметичних місткостях. А вода - що в пластикових пляшках.

Тривожна валізка.

Що взяти із собою в укриття?

Ярина Марків, кореспондентка:

Базовий набір - це документи, гроші, аптечка. Зарядний пристрій та павербанк для смартфона. Свічка, сірники або запальничка. Добре мати ліхтарик на батарейках. Ніж, пакети для сміття. Гігієнічні засоби. Обов'язково треба взяти теплі речі, те, на чому можна спати - у мене ковдра. Звісно ж воду - з розрахунку 2-3 літра на особу та висококалорійну їжу, сублімовану чи консерви.

Зробіть удома стратегічний запас питної води, харчів й узагалі всього перечисленого вмісту тривожної валізки. Адже ці речі - допоможуть вам й у випадку тривалої відсутності комунікацій.

Що робити у разі відключення електроенергії?

а) Вимкніть з розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги.

б) Запасіться сухим спиртом. Він допоможе швидко приготувати чи підігріти їжу. Спирт легко запалюється сірником і горить без диму та запаху.

в) Не використовуйте газові плити для обігріву. Є небезпека отруїтись чадним газом.

г) Якщо в домі є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг.

ґ) Стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС.

Ну й насамкінець - як найдовше залишатись на зв'язку?

Заряджайте телефон та павербанк за кожної можливості. Підживити смартфон можна від ноутбуку, колонки, під'єднавши його USB-кабелем, чи в автомобілі. Увімкніть режим енергозбереження, зменшіть яскравість дисплею, вимкніть автообертання екрану, вібрацію.

Ярина Марків, кореспондентка:

Видаліть не критичні для вас застосунки - залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя. Дзвінки, месенджер, застосунок "Повітряна тривога".

Якщо є альтернативний зв'язок - переведіть смартфон у режим польоту й усі важливі номери - перенесіть на папір - на випадок, якщо батарея сяде.