Студентів-переселенців, а також тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, переведуть на бюджетну форму навчання у вишах. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Сьогодні Кабмін прийняв відповідну постанову.

Так, документ дозволить перевести на бюджет такі категорії студентів:

осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

Окрім того, таку ж можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Постанова також визначить механізм переведення на бюджет вищевказаних категорій студентів, які здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.