Вони жартівливо називають себе "Дніпровським легіоном спайдервумен", адже з ранку до вечора плетуть маскувальні сітки та захисні костюми для наших бійців. Пенсіонерки з багатоквартирного будинку об'єдналися, щоб робити потрібну справу. Сумувати та боятися тепер, кажуть, ніколи.

Тільки-но сонечко загляне у вікно, пані Галина разом із сусідками йде на вулицю. Тут, біля багатоповерхівки, пенсіонерки з ранку до вечора зайняті - плетуть сітки для військових.

Нравиться. Воно затягує так, що потом уже невозможно. Свободна минута - ідеш і плетеш…до ночі! Тут нам і лампочку он причепили. Не…так на помазки, но плетемо.

У кожен маскувальний виріб жінки ховають сюрприз. Знайдуть такий бійці - і порадіють: про них піклуються.

Ми туди цигарки кладемо, смаколики, вологі салфетки…

Об'єми роботи вражають. За три неповні місяці мешканці багатоповерхівки гуртом сплели понад двісті квадратних метрів сіток та 35 "кікімор".

Світлана Бардакова, волонтерка:

Це моя осіння кікімора така гарнесенька. Ми з двох полотен, то єсть одна частинка, перетягнули другу частинку зробили і сплітаємо…

Ось так виглядає костюм для снайпера чи розвідника, коли всі деталі зібрані до купи.

Волшебні вони в нас! З молитвою ми їх плетемо, віддаємо. Одна частинка, яку ми зв'язали. Це ось друга частинка - зад получилася і капюшон.

Пенсіонерок навколо важливої справи об'єднала Ольга Перетяка, яка волонтерить з 2014-го року.

Ольга Перетяка, волонтерка:

Підійшла - показала, що і як. Показала як плести сітку і вони підключились моментально.в основному на мені скаженіє. Закупляємо основу - сітки. Закупляємо спанбонд - той матеріал, з якого ми плетемо.

Двічі на місяць готові маскувальні вироби від дніпровського легіону спрайдервумен відправляють на передову. З вдячністю та молитвами, щоб вберегли захисників.