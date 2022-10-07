ЄС виділить 2 млрд євро допомоги Україні [ Редагувати ]
Європейський Союз має намір виділити Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги найближчим часом.
Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на прес-конференції після неформального саміту глав держав ЄС у Празі.
Вона зазначила, що з початку повномасштабної війни росії проти України Євросоюз надав нашій країні 19 млрд євро допомоги. При цьому названа сума не включає військову допомогу.
"Ще два мільярди макрофінансової допомоги буде надано найближчими днями", - сказала фон дер Ляйєн.
по темі
Три міжнародні організації надають українцям, які у скрутному становищі, виплати
У деяких країнах Європи припинили приймати карти китайської UnionPay, випущені російськими банками. З проблемами зіткнулися туристи в Іспанії, Чехії та Кіпрі. Також карти UnionPay можуть перестати працювати у Болгарії
Мінсоцполітики передало список заяв для виплати грошової допомоги 28 128 особам
Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракетні установки HIMARS
У Києві Вікторія Новорок виходжує свого пораненого чоловіка та при цьому допомагає у шпиталі іншим пораненим воїнам