Європейський Союз має намір виділити Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги найближчим часом.

Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на прес-конференції після неформального саміту глав держав ЄС у Празі.

Вона зазначила, що з початку повномасштабної війни росії проти України Євросоюз надав нашій країні 19 млрд євро допомоги. При цьому названа сума не включає військову допомогу.

"Ще два мільярди макрофінансової допомоги буде надано найближчими днями", - сказала фон дер Ляйєн.