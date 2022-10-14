Збирав інформацію про позиції ЗСУ: у Харківській області затримали 18-річного агента рф [ Редагувати ]
Співробітники служби безпеки викрили 18-річного агента росії у Харківській області. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Поплічника ворога було затримано "на гарячому".
Поплічника ворога вдавалося затримати "на гарячому" під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових. У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.
Згідно з даними слідства, 18-річний мешканець Краснограду Харківської області допомагав ворогу за грошову винагороду.
Наразі слідчі повідомили хлопцю про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід вигляді тримання під вартою. Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.
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