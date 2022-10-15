Окупанти випустили Нікополю півсотні снарядів [ Редагувати ]
В ніч проти 15 жовтня окупанти випустили по Нікополю 50 снарядів. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Поранені двоє людей.
У нічний Нікополь прилетіло понад 50 російських снарядів. Поранені двоє людей - 35-річний чоловік та 42-річна жінка. Обоє у лікарні. Стан середньої тяжкості.
Окупанти били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській.
У місті побито понад 10 багатоповерхових та приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та декілька офісів.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджене промислове підприємство та оселі.
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