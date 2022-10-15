Хакери атакували транспортні компанії в Україні та Польщі [ Редагувати ]
Нещодавно виявлена хакерська група атакувала транспортні та логістичні компанії в Україні та Польщі за допомогою нового типу програм-вимагачів. Про це повідомляється у блозі Microsoft.
Зловмисники атакували 11 жовтня широкий спектр систем упродовж години.
Microsoft поки не вдалося пов'язати атаки з якоюсь відомою групою. Проте дослідники виявили, що зломи дуже схожі на ранні атаки російської кібергрупи, пов'язаної з урядом, яка порушила роботу державних установ України.
За словами західних дослідників у галузі безпеки та високопосадовців урядовців, Україна стала об'єктом численних кібератак з боку росії війни наприкінці лютого.
За даними Microsoft, об'єкти нової програми-здирника під назвою Prestige збігаються з жертвами іншої кібератаки з метою знищення даних, в якій брало участь шкідливе програмне забезпечення FoxLoad або HermeticWiper. Ця атака вразила сотні комп'ютерів в Україні, Литві та Латвії на початку російського вторгнення до України.
У Microsoft повідомляють, що програма-вимагач Prestige шифрує дані жертви і залишає записку з вимогою викупу, в якій говориться, що дані можна розблокувати тільки при покупці інструменту для розшифровки.
У кількох випадках дослідники зазначили, що хакери отримали адміністративний контроль над системами об'єктів атаки до розгортання програми-здирника, припускаючи, що вони вкрали їхні облікові дані раніше і чекали на відповідний момент.
Розгортання програм-здирників у масштабах підприємства не є звичайним явищем в Україні, і ця діяльність не була пов'язана з жодною з 94 активних на даний час груп дій програм-здирників, які відстежує Microsoft.
по темі
Після масованих ракетних ударів по території України 10 жовтня українці знову почали від'їжджати до Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що Польща обговорює із США можливе розміщення ядерної зброї у рамках Програми спільного використання ядерної енергії НАТО
Дружина президента України Олена Зеленська здійснила візит до Республіки Польща, у межах якого провела зустріч із першою леді цієї країни Агатою Корнгаузер-Дудою
росія може нанесои удар по аеропортах у Польщі, щоб перешкодити постачанню озброєння в Україну
дин із бізнесів українського ІТ-холдингу Techiia - WePlay Esports - під час війни продовжував працювати з росіянами 1xBet, у яких КРАІЛ нещодавно відібрала ліцензію на роботу в Україні