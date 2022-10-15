Саудівська Аравія виділить Україні $400 млн [ Редагувати ]
Саудівська Аравія виділить Україні $400 млн. Про це повідомляє саудівське державне інформаційне агентство SPA.
У п’ятницю, 14 жовтня, спадкоємний принц і прем’єр-міністр Мухаммад бін Салман провів телефону розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої серед іншого, повідомив про додатковий пакет гуманітарної допомоги для України.
Додатковий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 400 млн доларів сприятиме полегшенню страждань українських громадян на хвилі кризи.
Нагадаємо, король спадковий принц Саудівської Аравії висловив готовність сприяти обміну полоненими з росією.
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