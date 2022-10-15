У військовій медицині є поняття "золотої години" Якщо впродовж цих 60 хвилин доправити важкопораненого бійця до лікарні, то шанси вижити зростають на 90%, кажуть експерти. І це місія реанімаційної бригади. Надважливо, щоби фахівці мали з чим працювати - медичні засоби й обладнання, й на чому. Два реанімобілі напередодні передали благодійники Збройним Силам України й провели аукціон для збору на третій. Ярина Марків продовжить.

Футболка з підписом Віталія Кіма, колекційні марки від Укрпошти, картини, книги, аксесуари та чимало іншого - напередодні пустили з молотка у столиці. Все - щоб підтримати ЗСУ.

П'ять тисяч гривень за останню вазу зі Слов'янська. - Точно? - П'ять тисяч гривень раз, п'ять тисяч гривень два, три. Продано, ваші оплески!

Аукціон провели благодійники, які вже шість років опікуються дитбудинками та будинками пристарілих. А з лютого - основні зусилля спрямовують на допомогу військовим, переселенцям та лікарням на лінії фронту. 33 реанімобілі, 200 тонн гуманітарної допомоги та автівки для фронту:

Олександр Яцина, голова управління благодійного фонду "Милосердя та здоров'я":

Ми проїхали майже 500 тисяч кілометрів, цих 30 автомобілів вони врятували життя і перевезли на собі понад 16 тисяч пацієнтів. То якщо така маленька організація, як наша, дієво змогла спрацювати, то об'єднавшись зі сферами бізнесу з політичних діячів ми звичайно можемо досягнути набагато більших результатів.

Ще два реанімобілі передали Збройним Силам напередодні. Вони відправляться - на херсонський та бахмутський напрямки. За словами начальника медичної служби ТрО України Олександра Томака, у велику війну тероборонівці входили неукомплектовані.

Олександр Томак, начальник медичної служби Командування Сил ТрО ЗСУ:

Ми вступали у війну із реанімобілями, які нам надавало командування і уазіки, які були оснащені не на повну потужність - в основному були медикаменти, сумка військова, але без такого оснащення, як зараз нам надають партнери.

Аурелій Казак, т.в.о. начальника медичної частини київської бригади ТрО:

На сьогоднішній день потреба з ліками закрита на щастя. Але медичний транспорт - то є великий розхідний матеріал, наш ворог прицільно б'є по червоним хрестам.

Медтранспорт на нулі - це врятовані життя, бо "золота година" - це евакуація, це можливість довести бійця пораненого і врятувати йому життя.

Але дбати треба не тільки про тіла, а й душі. Українським бійцям потрібна й психологічна допомога на війні.

Катерина Богодельнікова, співзасновниця благодійного фонду "Милосердя та здоров'я", лікар акушер-гінеколог:

З центром медичного забезпечення ЗСУ ми вже зробили план - це буде проєкт. І перший крок - це буде придбання, ну ми його називаємо психологічний реанімобіль, автомобіль, в якому буде знаходитися бригада з військових психологів та капеланів, які знають як працювати з посттравматичним синдромом.

Ця команда вже є. А на благодійному вечорі зібрали 200 тисяч гривень. На психологічний реанімобіль.