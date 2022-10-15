У Криму працює ППО (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Криму - у Козачій Бухті в Севастополі, у Новофедорівці та Саках працює протиповітряна оборона.
Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що системи ППО у місті працюють у "тренувальному режимі".
Водночас у місцевих пабліках повідомляють, що йде запуск ракет із БРК "Бастіон" по Україні.
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