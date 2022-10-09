Люди масово біжать із Криму: пробки на мосту перевищили 5 кілометрів [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Росіяни намагаються залишити Крим, другого дня спостерігаються величезні пробки при в'їзді на Керченський міст.
Про це повідомляє ТАСС.
Очевидці зазначають, що перед Кримським мостом на виїзд із Кримського півострова сформувалася черга у кілька сотень автомобілів.
Сьогодні вранці пробка розтяглася на 5 кілометрів. Водії та їхні пасажири годинами стоять у черзі.
Також повідомляється, що всі легковики перед заїздом на Керченський міст заїжджають до пункту огляду. Також на мосту діє обмеження швидкості.
Нагадаємо, 8 жовтня вибух на Кримському мосту пролунав зранку. Після цього на мосту сталася масштабна пожежа.
Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.
"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.
"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
На цей час, за даними окупантів, готується запуск поромної переправи через протоку.
У росії заявили, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Це спричинило спалах семи паливних цистерн залізничного складу. У пошкодженні переправи в рф звинуватили "українських вандалів".
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