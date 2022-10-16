Донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо" в центральному матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок на "Арені Львів" у Львові завершився з рахунком 3:1.

Перший справжній момент "гірники" створили на 27-й хвилині. Це Зубков увірвався до карної зони киян і пробив низом у дальній кут – м'яч розминувся зі стійкою. А за дві хвилини вінгер "Шахтаря" відкрив рахунок, пробивши з льоту в межах штрафного після скидки Траоре на подачі кутового.

Зате на старті другої половини кияни зрівняли рахунок. Циганков класно подав із лівого флангу, а Ванат звільнився від опіки Бондаря і головою вгатив м'яч у сітку воріт Трубіна – 1:1.

Та радість "динамівців" була недовгою.

У Прем'єр-лізі – "Шахтар" залишився другим у таблиці, а "Динамо" застрягло в середині таблиці.

Перше місце посідає "Дніпро-1".