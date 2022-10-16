Українець Богдан Колмаков завоював золоту медаль на першому в історії чемпіонаті світу з паркуру. Перемогу наш співвітчизник здобув у категорії "Швидкість". Про це повідомляє Міжнародна федерація гімнастики.

Італієць Андреа Консоліні завоював срібну медаль на першості світу, а Тангі ван Шингена з Нідерландів - "бронзу".

Богдан Колмаков був єдиним представником України на першому в історії чемпіоном світу з паркуру у швидкості, який проходив у Токіо 15-16 жовтня, повідомляє Спортивний комітет України.

Український трейсер брав участь у обох дисциплінах: фристайлі та швидкості. У фристайлі українець став 15-м. А от у своєму коронному виді Богдан тріумфував, здолавши у фіналі італійця Андреа Консоліні, так само як і на Всесвітніх іграх!

Богдан Колмаков

Нагадаємо, у липні Богдан Колмаков переміг на Всесвітніх іграх-2022.