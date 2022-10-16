Ввечері 16 жовтня ворог атакував Миколаївщину дронами-камікадзе. ЗСУ збили кілька дронів, однак в обласному центрі пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Мінус два мопеди", написав він у Telegram, потім повідомив про "прильоти" і збиття дронів.

У місцевих пабліках повідомляють про влучання у сховище нафтопродуктів у Миколаєві.

У мережі пишуть, що полум'я від пожежі "освітлює все місто".

Нагадаємо, у ніч на неділю окупанти обстріляли Миколаївську область з Криму комплексом "Бастіон".