Четверо людей загинули і одна дитина в лікарні внаслідок масованого ракетного обстрілу Миколаєва цієї ночі. В одному з житлових будинків вщент зруйновано два поверхи, споруди поруч через потужну вибухову хвилю без вікон. Ворожа ракета знищила і човнову станцію. Пошуково-рятувальна операція в житловому будинку досі триває. Під завалами ймовірно знаходяться ще 5-ро людей.

Ще вчора тут була рятувальна човнова станція, яка надавали допомогу людям, які потерпали на воді. А тепер - руїни. Вночі сюди прилетіла російська ракета. Завали розбирають і в ручну, і за допомогою техніки. Постраждали водолазні системи, обладнання та транспорт. Та найголовніше - загинув співробітник. Він як раз був цього дня на зміні.

Олександр Герасіменя - начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Миколаївської міськради:

Трое детей. Погиб на боевом посту. Это первая боевая потеря в отряде. Мы его уже нашли, доставили в морг. Сейчас будем выяснять, что осталось живое из того, что находится под обвалами.

В цей же час розбирали завали і на іншому місці трагедії. Російська С300 - влучила у пʼятиповерхівку у центральній частині Миколаєва. Пані Галина каже, їхньому будинку дітається вже вдруге, але їй обидва рази пощастило. Квартира пошкоджена, але вистояла.

Галина Продан - мешканка пошкодженого будинку:

Стены целые. Кроме окон. И там форточка разбилась. Окно просто открылось. И заклеивала я, наверно, это помогло. А эти с рамами все вылетело.

А от в сусідноьму підʼїзді руйнування значні. Деклька поверхів просто провалилися.

Олександр Задорожний - начальник оперативно-координаційнго центру ГУ ДСНС України в Миколаївській обл.:

В 5-поверховій будівлі зруйновані повністю 4-й, 3-й поверхи в одному підʼїзді, одна секція склалася до підвалу. У нас проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, нам необхідно знайти ще 7 осіб.

Зранку витягли 12-річного хлопця. Він провів під завалами майже 6 годин, але вижив. З численними травмами та переламами його доставили в лікарню. Миколаївці вже оголосили збір коштів на його лікування.

Аркадій Дабагян - заступник начальника Миколаївського товариства Червоного Хреста:

Маємо дитину, яка з 1-ої ночі до 8.30 знаходилася під завалами на 1-му поверсі. Але на щастя, врятована. Є проблеми з ногами. Але для дитини це не так погано, як могло би бути.

Завали розбирали декілька десятків людей весь день. Пообіді рятувальники дісталися до тіл інших мешканців зруйнованих поверхів.

Дмитро Плетенчук - пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:

Ми бачимо вчергове акт геноциду з боку рф, який направлений на мешканців Миколаєва, яких вони ніби-то збиралися звільняти, рятувати. Але справжні їхні дії кажуть про інше - те, що вони воюють з українським народом.

У Миколаївській військовій адміністрації повідомили, загалом цієї ночі по місту випустили 8 ракет. Били з території тимчасово окупованого Криму.