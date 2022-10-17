Під завалами в результаті атаки на Київ знайдено вже трьох загиблих [ Редагувати ]
Фото: korosten.today
У понеділок, 17 жовтня, країна-агресор росія знову атакувала Київ.
Станом на зараз кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3.
Врятовано 19 осіб.
"Роботи тривають", - заявив Кирило Тимошенко.
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