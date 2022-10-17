Іранські дрони-камікадзе Shahed-136: що потрібно знати [ Редагувати ]
Україну все частіше атакують іранські дрони-камікадзе Shahed-136.
Зазначимо, що з крилатими ракетами силам ЗСУ вдається справитися з високим коефіцієнтом перехоплення, а от проти дронів-мопедів ще досі розробляється ефективна техніка боротьби.
Давайте розберемося, що про них потрібно знати.
Нагадаємо, що Іран планує направити в росію додатково дрони.
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