Канада ввела санкції проти Безрукова, Пєвцова та Машкова [ Редагувати ]
Канада розширила антиросійські санкції. До нового списку увійшли 34 фізособи та одна організація, причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди. Про це йдеться на сайті канадського МЗС.
До списку санкцій включені російські актори та пропагандисти.
Ці фізичні та юридичні особи допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення хибних відомостей, які є приводом для необґрунтованої війни російського режиму.
За даними сайту уряду, до чорного списку потрапив пропагандистський телеканал "Звезда". Серед фізосіб - помічник президента рф Володимир Мединський, керівник фракції "Новые люди" Олексій Нечаєв, актори Сергій Безруков, Дмитро Пєвцов, Володимир Машков, журналісти Павло Гусєв, Андрій Кондрашов, спортивний коментатор Дмитро Губернієв та медіаменеджер Тіна Канделакі.
Нагадаємо, 7 жовтня набули чинності санкції ЄС проти 30 фізичних та юридичних осіб рф, серед яких Олександр Дугін, Юлія Чичеріна, Микола Расторгуєв та Олег Газманов.
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