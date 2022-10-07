Кремль ігнорує міжнародне право, отже, платитиме за це і ціна буде висока. Євросоюз схвалив 8-й пакет санкцій проти росії. Нові заборони мають скоротити бюджетні доходи кремля щонайменше на сім мільярдів євро.

А ще - відокремити росіян від європейських ринків збуту та сектору послуг і консультацій. Утім, заради одностайності довелося піти на деякі поступки. Які саме, та кому поступилися розкаже Анна Басова.

Петр Фіала, прем'єр-міністр Чехії:

Те, що росія витворила за останні тижні, не витримує жодної критики. Проводити референдуми на окупованих територіях - підлий і незаконний крок. Міжнародна спільнота не може сприймати це серйозно.

Саме у відповідь на зухвалу анексію українських територій Євросоюз і ухвалив новий - уже 8-й - пакет санкцій проти росії. Цього разу під удар потрапили російський експорт, нафта й окремі високопосадовці.

Цей пакет запроваджує нові заборони ЄС імпорту майже на 7 мільярдів євро, а також експортні обмеження. Що ще більше позбавить військово-промисловий кремля доступу до ключових компонентів і технологій, а російську економіку - європейських послуг і досвіду.

У ці сім мільярдів увійшов широкий асортимент російських товарів. На територію ЄС більше не можна завозити ані сталеві напівфабрикати, ані готові вироби. А ще - машини й прилади, пластмасову та деяку хімічну продукцію, текстиль, товари з шкіри, порцеляну та прикраси - не золоті. Не дозволять росії і розвивати й вдосконалювати власні оборонні та безпекові сектори, адже віднині для москви закритий доступ до новітніх світових доробків у військовій промисловості та технологічній галузі.

Заборонено експорт вугілля. Зокрема, й коксового, яке використовують на російських промислових підприємствах. А також - окремих електронних компонентів, технічних виробів і хімікатів, затребуваних в російському авіаційному секторі.

А ось внести до чорного списку алмазовидобувну компанію "Алроса", що в Якутії, не вдалося. Раніше у Єврокомісії наполягали - фірма фінансувала будівництво військової субмарини. Та невблаганною виявилася Бельгія. В Антверпені розташована найбільша у світі алмазна біржа. І без росіян, наполягають у тамтешній владі, тисячі місцевих жителів втратять роботу.

Щодо імпорту російської нафти, навколо якого точилися гарячі обговорення, погодили компромісний варіант. Її більше не возитимуть морем, також не можна надавати жодну технічну допомогу суднам чи компаніям, пов'язаним із російськими трейдерами.

Поки заборона ЄС на імпорт російської морської нафти повністю залишається в силі, обмеження ціни, щойно його запровадять, дозволить європейським операторам здійснювати та підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться під попередньо встановленим лімітом.

Значно розширився й чорний список персональних санкцій. До нього потрапили всі причетні до підриву територіальної цілісності України - олігархи, державні чиновники, високопосадовці, військові, пропангадисти. А також - колаборанти, що потурають російським загарбникам на тимчасово окупованих територіях.

У кремлі на нові санкції відреагували стримано.

володимир путін, президент росії:

Санкционное давление на россию будет только усиливаться. Нужно иметь гибкие и эффективные в этой связи планы действия, просчитанные на ближайшую и среднесрочную перспективу.

Серед інших обмежень, що увійшли до нового пакету, - заборона тримати криптовалютні гаманці, незалежно від суми. Також росіяни більше не можуть розраховувати на європейські архітектурні й інженерні послуги, а ще - юридичний і ІТ-консалтинг. Усіх, хто порушуватиме заборони, Євросоюз каратиме окремо - для цього передбачений окремий санкційний механізм.