Американська компанія ExxonMobil повністю йде з росії після створення нового оператора для нафтогазового проекту "Сахалін-1". Про це заявив ТАСС представник компанії.

Можу підтвердити, що ми благополучно вийшли (з проекту - ред.). Двома постановами уряд росії в односторонньому порядку припинив наші інтереси в "Сахаліні-1" і проект передали російському оператору.

7 жовтня володимир путін підписав указ про створення російського оператора "Сахаліна-1", якому перейдуть усі права та обов'язки чинного оператора Exxon Neftegas Limited.

14 жовтня у рф зареєстрували ТОВ "Сахалін-1", керуючою компанією якого є "Роснефть". Частками у проекті володіють японська Sodeco (30%) та індійська ONGC (20%). Впродовж місяця вони мають підтвердити згоду прийняти у власність пропорційну частку нового оператора.

Колишній оператор "Сахаліну-1" Exxon, частка якого була 30%, у березні оголосив про плани залишити росію через збройне вторгнення в Україну.

У травні видобуток на проекті "Сахаліні-1" призупинили через відмову Exxon відвантажувати нафту в танкери "Совкомфлоту".

Нагадаємо, ЄС анонсував нові санкції проти росії та запровадження стелі цін на російську нафту.