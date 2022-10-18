"Золотий м'яч": Андрій Шевченко висловився про війну в Україні (відео) [ Редагувати ]
Українська футбольна легенда Андрій Шевченко на церемонії вручення "Золотого м'яча" висловився про війну в Україні.
Я дуже гордий за свою країну, яка захищається і б'ється за свободу проти ворога…. Особливо важливо пам'ятати, що війна триває.
Відмітимо, що ніхто з росіян не ушанований навіть можливості відвідати подібний захід.
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